Кафанов назвал первого вратаря сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, кто является основным голкипером команды.

«Матвей остается первым номером. Потому что тот тренировочный процесс, в котором он задействован, позволяет развиваться», — заявил Кафанов «РБ Спорту».

Специалист отметил, что и без игровой практики вратарь способен прогрессировать, это и демонстрирует Сафонов.

Напомним, минувшим летом 25-летний голкипер перебрался из «Краснодара» в «ПСЖ».

На счету Сафонова 14 матчей в составе сборной России, в девяти из которых он ни разу не пропустил.

5 сентября команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч против Вьетнама.