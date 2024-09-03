Кафанов: «Латышонок находит очень правильные решения»

Тренер сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос, соответствует ли голкипер «Зенита» Евгений Латышонок требованиям Валерия Карпина в плане игры ногами.

«Могу сказать по старту сезона, что он находит очень правильные решения — и правая, и левая нога на хорошем уровне. Передачи качественные, ему будет несложно», — приводит слова Кафанова портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 26-летний Латышонок провел семь матчей в рамках Российской премьер-лиги, в которых пропустил всего один гол. В остальных шести встречах голкипер смог сохранить свои ворота «сухими».

Отметим, что Латышонок был вызван в сборную России на сентябрьский сбор, где подопечные Карпина сыграют с Вьетнамом и Таиландом.