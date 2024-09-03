Кирьяков: «Мы должны радоваться, что со сборной России играют»

«Мы должны радоваться, что со сборной России играют. Соперники не имеют значения. Конечно, хочется, чтобы они были уровнем повыше, но мы не можем получить их сейчас. Будем просто смотреть матчи», - приводит слова Кирьякова «Чемпионат».