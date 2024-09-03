Кирьяков: «Мы должны радоваться, что со сборной России играют»

Футбольный специалист Сергей Кирьяков высказался о грядущих товарищеских поединках сборной России в сентябре. Подопечные Валерия Карпина на выезде сыграют против Вьетнама и Таиланда.
«Мы должны радоваться, что со сборной России играют. Соперники не имеют значения. Конечно, хочется, чтобы они были уровнем повыше, но мы не можем получить их сейчас. Будем просто смотреть матчи», - приводит слова Кирьякова «Чемпионат».
Напомним, что первый спарринг сборная России проведет против команды Вьетнама 5 сентября. Поединок с Таиландом состоится 7 сентября. Обе встречи пройдут на стадионе в Ханое.
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