В молодёжной сборной России пожелали Батракову не возвращаться в команду

«Все рады за Батракова. Пожелали ему больше не возвращаться к нам», - заявил Шабаров в интервью «Матч ТВ»

Тренер отметил, что уход Батракова откроет дорогу в основной состав «молодежки» другим игрокам.

19-летний воспитанник «Локомотива» впервые получил вызов в состав главной национальной команды России, которая в Ханое проведет товарищеские матчи с командами Вьетнама (5 сентября) и Таиланда (7 сентября).

Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров рад, что полузащитник Алексей Батраков получил вызов в главную национальную команду на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом.