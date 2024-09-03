Андрей Мостовой объяснил, почему сначала расстроился из-за матчей сборной России

Сборная России в ближайшие дни проведёт два товарищеских матча – против Вьетнама и Таиланда. Обе игры команда Валерия Карпина проведёт в Ханое. Комментарий на этот счёт дал атакующий полузащитник Андрей Мостовой. По словам футболиста, сначала он огорчился из-за места проведения матчей, учитывая длительность перелёта.

«Сначала, конечно, расстроился, что 10 часов лететь. Но везде нужно искать какие‑то позитивные моменты, посмотреть новую страну и культуру, сменить обстановку, так как уже три месяца просто тренируемся», - цитирует Мостового «Чемпионат» со ссылкой на эфир канала «Матч ТВ».

Против Вьетнама сборная России сыграет 5 сентября, а против Таиланда – 7 сентября. Стоит сказать, что российская национальная команда уже почти три года не проводила официальных игр.