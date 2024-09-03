«Мировой уровень»: Вратарь Вьетнама оценил российский футбол

Страж ворот национальной сборной Вьетнама Лев Данг высоко оценил уровень российского футбола. Данг считает, что футбол в России находится на мировом уровне.

«Я понимаю, что российский футбол – это мировой уровень по сравнению с вьетнамским. Рад, что нам представится шанс сыграть против сборной России», - цитирует Данга «Спорт-Экспресс».

Товарищеский матч между сборными Вьетнама и России пройдёт уже в ближайший четверг, 5 сентября.

Добавим, что в этом месяце сборная России проведёт два товарищеских матча. В субботу, 7 сентября, команда Валерия Карпина сыграет против Таиланда. Эта игра тоже пройдёт в Ханое.