Комличенко прокомментировал невызов состав сборной России

«Все логично и нормально. Я начал забивать после того, как объявили расширенный состав. Значит, тренер посчитал, что на данный момент другие нападающие сильнее», - приводит слова нападающего «Матч ТВ».

Форвард «Ростова» Николай Комличенко согласился со своим невызовом в заявку сборной России.

29-летний нападающий отметил, что он не отказывается от идеи выступления за национальную команду и «дверь в сборную для себя не закрывает».

В текущем розыгрыше РПЛ Комличенко забил три гола за семь игр. В трёх играх Фонбет Кубка России Комличенко сделал один голевой пас.

Валерий Карпин занимает должность главного тренера сборной России и ФК «Ростов» с 2022 года. Контракт специалиста с РФС заканчивается в 2028 году.