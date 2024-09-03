Оласа считает, что сборная России составила бы конкуренцию командам на Кубке Америки

Уругвайский легионер «Краснодара» Лукас Оласа оценил шансы сборной России относительно других национальных команд, выступающих на Кубке Америки.

Оласа отметил уровень команд, выступающих на турнире, и особенно выделил сборные Аргентины, Бразилии, Колумбии, Уругвая и Чили.

«Что касается приглашённых команд, думаю, если бы пригласили Россию, она могла бы посоревноваться на том же уровне с этими командами», — передает слова защитника «Чемпионат».

Следующий матч сборная России проведет 5 сентября, встретившись с национальной командой Вьетнама в рамках турне по Юго-Восточной Азии.