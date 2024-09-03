Криштиану Роналду ответил на вопрос о поездке на ЧМ-2026

39-летний форвард Криштиану Роналду высказался о возможном участии в чемпионате мира – 2026.
«Я отлично себя чувствую. Но пока не могу ответить на вопрос о ЧМ-2026. Я живу моментом, в настоящее время все достаточно позитивно. Португалия намерена добиться успеха в Лиге наций. До 2026 года еще далеко», - передает слова опытного бомбардира Bolavip.
Следующий чемпионат мира состоится в трех странах – Канаде, США и Мексике.
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. Подопечные Лионеля Скалони в финальном матче ЧМ-2022 победили национальную команду Франции в серии пенальти.
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