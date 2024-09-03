Криштиану Роналду ответил на вопрос о поездке на ЧМ-2026

«Я отлично себя чувствую. Но пока не могу ответить на вопрос о ЧМ-2026. Я живу моментом, в настоящее время все достаточно позитивно. Португалия намерена добиться успеха в Лиге наций. До 2026 года еще далеко», - передает слова опытного бомбардира Bolavip.