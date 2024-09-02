Круговой: «Дивеева будет не хватать в сборной»

Защитник московского ЦСКА и сборной России Данил Круговой высказался о повреждении Игоря Дивеева.

Ранее стало известно, что Дивеев покинул расположение национальной команды из-за полученной травмы.

«Дивеева будет не хватать в сборной. У него там что-то с ахиллом, поэтому желаю ему скорейшего выздоровления», — приводит слова Кругового Legalbet.

У 24-летнего Дивеева 15 матчей в футболке сборной России и один забитый мяч.

В четверг, 5 сентября, команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч против сборной Вьетнама. Стоит сказать, что уже 7 сентября Россия встретится с Таиландом.