Баринов ответил, заслуженно ли Батраков вызван в сборную России

Хавбек «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов высказался о вызове своего одноклубника Алексея Батракова в национальную команду.

«Работать и еще раз работать. Вызов заслуженный, пусть почувствует, что такое национальная сборная. Будет набираться уверенности», — приводит слова Баринова Legalbet.

В нынешнем сезоне 19-летний Батраков принял участие в семи матчах Российской премьер-лиги, забил три гола и записал на свой счет пять результативных передач.

Дебют Батракова в сборной России может состояться 5 сентября. В этот день команда Валерия Карпина проведет товарищеский поединок против сборной Вьетнама.