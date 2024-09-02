Булыкин предположил, с каким счётом сборная России обыграет Вьетнам

Экс-форвард московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Вьетнама.

«Думаю, Россия обыграет Вьетнам со счетом 2:0 или 3:0. Мы сильнее, лучше и качественнее. Но даже с Вьетнамом нужно биться и выкладываться, поэтому 6 мячей будет трудно забить», — приводит слова Булыкина Sport24.

Контрольный поединок Вьетнам – Россия пройдет в четверг, 5 сентября. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен будет прозвучать в 16:00 по столичному времени.

Добавим, что 7 сентября подопечные Валерия Карпина встретятся с Таиландом.