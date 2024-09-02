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Кафанов: «У Хайкина огромное желание сыграть за сборную России»

02 Сентября 2024 • 21:26 Комментировать

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о возможном вызове в национальную команду голкипера «Будё-Глимт» Никиты Хайкина.

«Рано ждать не стоит, но попозже уже можно. Пока ситуация не складывается. Но у Хайкина огромное желание сыграть за сборную России», — приводит слова тренера Legalbet.

В нынешнем сезоне 29-летний Хайкин принял участие в 26 матчах во всех турнирах, пропустил 21 гол и десять раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Стоит сказать, что Хайкин только один раз вызывался в сборную России в ноябре 2021 года. Однако на поле тогда голкипер не появился.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Виталий Кафанов Никита Хайкин Будё-Глимт ещё теги
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