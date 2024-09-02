Круговой ответил, против какой сборной хотел бы сыграть

Защитник столичного ЦСКА и сборной России Данил Круговой рассказал, с какой командой хотел бы провести товарищеский матч.

— Конечно, хочется сыграть с Аргентиной, — цитирует Кругового «Чемпионат».

Сборная России два раза встречалась с Аргентиной и уступила в обоих поединках (2:3, 0:1).

На счету 26-летнего футболиста всего один матч в составе сборной России. Стоит сказать, что последний раз защитник вызывался в национальную команду осенью 2022 года.

5 сентября подопечные Валерия Карпина проведут контрольный поединок против Вьетнама, а 7-го числа российская команда встретится с Таиландом.