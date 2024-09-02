Зиньковский вызван в сборную

Футболист «Спартака» Антон Зиньковский получил вызов на следующие контрольные матчи сборной России по футболу. Эту информацию пресс-служба национальной дружины опубликовала в своих соцсетях.

В текущем сезоне Зиньковский провёл шесть матчей во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями.

Ранее стали известно, что Игорь Дивеев и Александр Солдатенков не смогут принять участие в предстоящих матчах из-за полученных повреждений. На их место было принято решение позвать Арсена Адамова из грозненского «Ахмата» и Валентина Пальцева из махачкалинского «Динамо».

Ближайшие матчи национальная дружина проведёт на выезде со сборными Вьетнама (5 сентября) и Таиланда (7 сентября).