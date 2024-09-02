Карпин: «Сборной России вернут официальные матчи»

Наставник сборной России Валерий Карпин надеется на то, что в обозримом будущем футбольные санкции с Российского футбольного союза будут сняты, и команда сможет снова проводить товарищеские матчи.

«Сборной России всё равно вернут официальные матчи. Год-два, но вернут. Мы надеемся на это», - сказал Карпин журналистам.

Отметим, что санкции со стороны УЕФА в отношении РФС работают уже два с половиной года. В таких условиях сборная России может проводить только товарищеские матчи.

Добавим, что в скором времени сборная России проведёт матчи против Вьетнама (5 сентября) и Таиланда (7 сентября).