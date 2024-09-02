Кафанов оценил игру Латышонка

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал игру голкипера «Зенита» Евгения Латышонка.

Специалист признался, что приятно удивлен игрой 26-летнего вратаря «сине-бело-голубых».

«Психология и ментальность — прибавил. Не помню, чтобы вратарь, чья команда покинула РПЛ, приходил в лидирующую команду и становится первым номером», — цитирует Кафанова «Чемпионат».

Напомним, в прошлом сезоне Латышонок вместе с «Балтикой» покинул Российскую премьер-лигу, однако это не помешало «Зениту» пригласить голкипера калининградцев в свои ряды.

5 сентября должен состояться дебют Латышонка за сборную России в матче с Вьетнамом.