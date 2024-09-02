Карпин ответил, выбрал ли капитана сборной России

В ближайшие дни сборная России проведёт товарищеские матчи против Вьетнама (5 сентября) и Таиланда (7 сентября). Рулевой российской национальной команды Валерий Карпин ответил на вопрос, выбрал ли он капитана на ближайший матч сборной.

«Я ещё состав не выбрал, а вы уже про капитана спрашиваете. Кто-то из футболистов играл позавчера, а кто-то вчера», - сказал Карпин журналистам.

Отметим, что сборная России уже два с половиной года не имеет права проводить официальные матчи. Это связано с санкциями, которые в отношении Российского футбольного союза ввели УЕФА и ФИФА. Когда санкции могут быть сняты, сказать сложно.