«Мне отказаться от сборной?» Баринов высказался об уровне соперников России

Сборная России уже два с половиной года из-за санкций может проводить только товарищеские матчи. При этом соперники, как правило, являются не особо статусными. Так, в сентябре команде Валерия Карпина предстоит сыграть против Вьетнама и Таиланда. Комментарий по поводу соперников дал полузащитник российской национальной команды Дмитрий Баринов.

«Что касается текущих соперников, то мы их не выбираем. Почему у меня не должно быть интереса к матчам? Меня вызывают в сборную. Я должен отказаться и не ехать?» - цитирует Баринова «Чемпионат».

Сборная России сыграет против Вьетнама 5 сентября, а против Таиланда – 7 сентября.