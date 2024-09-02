Андрей Мостовой: «Приезд в сборную — способ почистить мозг»

Вингер санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о своей игре на старте нового сезона.

«Первые туры был в составе. Кто выходил вместо меня — забивали. Удача отвернулась от меня. Приезд в сборную — способ почистить мозг», — цитирует Мостового портал «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 26-летний футболист появился на поле в восьми матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

5 сентября сборная России встретится со сборной Вьетнама, а уже 7-го числа команда Валерия Карпина сыграет с Таиландом.

Напомним, в последнем товарищеском матче Россия разгромила Беларусь со счетом 4:0.