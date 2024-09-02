Баринов назвал четыре сборные, с которыми хотел бы сыграть

Полузащитник национальной сборной России Дмитрий Баринов получил вопрос о том, с какими тремя сборными он хотел бы сыграть. Футболист выделил даже не три, а четыре команды.

«Наверное, хотелось бы сыграть с Францией, Англией и Аргентиной. Либо с Бразилией», - цитирует Баринова «Чемпионат».

Напомним, что в сентябре сборная России проведёт товарищеские матчи против Вьетнама (5 сентября) и Таиланда (7 сентября). Игры пройдут в Ханое. Российская национальная команда уже два с половиной года может проводить только товарищеские матчи. Это связано с санкциями, которые на РФС наложили УЕФА и ФИФА.