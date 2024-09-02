Ещё один футболист вызван в сборную России

Защитник «Ахмата» Арсен Адамов получил вызов в национальную сборную России. Об этом рассказывает пресс-служба грозненского клуба.

Ранее в сборной России сообщали о потере из-за проблем со здоровьем защитников Александра Солдатенкова и Игоря Дивеева. В команду уже был вызван Валентин Пальцев из махачкалинского «Динамо».

Как известно, в этом месяце сборная России проведёт два товарищеских матча. Команда Валерия Карпина сыграет против Вьетнама (5 сентября) и Таиланда (7 сентября).

Отметим, что из-за санкций сборная России уже два с половиной года не проводит товарищеские матчи.