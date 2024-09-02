Дмитрий Баринов: «Честно, я не знаю, кто такой Пальцев»

Лидер московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов признался, что не знает футболиста, которого в понедельник вызвали в сборную России. Это защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев.

«Вызвали Пальцева? Честно, я не знаю, кто это», - комментирует Баринов для «Чемпионата».

Напомним, что Пальцев играет в махачкалинском «Динамо», команда проводит дебютный сезон в РПЛ.

Ранее расположение сборной покинули защитники Игорь Дивеев и Александр Солдатенков, через пару дней, 5 сентября команде играть против сборной Вьетнама в товарищеской встрече. 7 сентября россиян ожидает матч со сборной Таиланда.