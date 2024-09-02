Кафанов рассказал, кто сыграет в воротах в матчах с Вьетнамом и Таиландом

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил, кто из голкиперов сыграет в предстоящих товарищеских матчах.

Напомним, на сентябрьский сбор были вызваны Матвей Сафонов («ПСЖ»), Андрей Лунёв («Динамо») и Евгений Латышонок («Зенит»).

Кафанов заявил, что тренер вратарей «ПСЖ» попросил дать Сафонову провести полноценный матч против Таиланда.

«В матче с Вьетнамом, если позволят замены, то мы хотим дать сыграть по тайму Андрею Лунёву, который начнет игру с первых минут, и очень хотелось дать возможность сыграть Евгению Латышонку, он этого заслужил», — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

Игра между сборными России и Вьетнамом состоится 5 сентября, а 7-го числа подопечные Валерия Карпина встретятся с Таиландом.