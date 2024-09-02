Батраков — о вызове в сборную: «Сбылась моя маленькая мечта»

Атакующий хавбек московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о первом вызове в сборную России.

«Очень приятно находиться здесь. Сбылась моя маленькая мечта — попасть в национальную сборную. Вручили футболку сборной России с моей фамилией — для меня это огромная честь», — приводит слова Батракова пресс-служба национальной команды.

19-летний футболист добавил, что главная его мечта — сыграть со сборной России на чемпионате мира.

5 сентября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский поединок против сборной Вьетнама, а 7 сентября россияне встретятся с командой Таиланда.