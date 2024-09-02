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Сборная России потеряла двух защитников – вызван Пальцев

02 Сентября 2024 • 16:47 Комментировать

Сборная России готовится к сентябрьским товарищеским матчам против Вьетнама и Таиланда. Российской национальной команде не помогут защитники Игорь Дивеев и Александр Солдатенков.

По словам главного врача сборной России Владимира Хайтина, которые приводит пресс-служба команды, Дивеев имеет хронический дискомфорт. Было принято решение позволить игроку ЦСКА полностью восстановиться.

Что до Солдатенкова, то он прибыл в сборную с мышечной травмой, полученной в последнем матче.

Учитывая потерю двух защитников, в сборную России был вызван Валентин Пальцев из махачкалинского «Динамо». При этом отмечается, что в заявку могут добавить ещё одного или двух игроков.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Динамо Махачкала Александр Солдатенков Игорь Дивеев Валентин Пальцев ещё теги
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