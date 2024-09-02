Мостовой не верит, что игроки сборной России будут выкладываться на 100%

В сентябре сборная России проведёт два товарищеских матча в Ханое. Соперниками команды Валерия Карпина будут сборные Вьетнама и Таиланда. По словам известного в прошлом российского футболиста Александра Мостового, он не верит, что российские футболисты будут выкладываться полностью.

«Никогда не поверю, что в товарищеских матчах с командами уровня Таиланда и Вьетнама игроки будут выкладываться на 100%. Такие команды они обязаны обыгрывать на классе. Думаю, игроки сборной будут играть на 50% от своей силы», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

Сборная России сыграет против Вьетнама 5 сентября, а против Таиланда – 7 сентября.

Стоит сказать, что российская национальная команда уже два с половиной года может проводить только товарищеские матчи. Это связано с санкциями, которые ввели УЕФА и ФИФА.