Названы три возможных соперника сборной России

Национальная сборная России может провести товарищескую встречу в ноябре. Поединок, скорее всего, состоится на стадионе в Москве.

Согласно информации журналистов «Спорт-Экспресса», соперником подопечных Валерия Карпина будет сборная Сирии. Поведение спарринга планируется на 15 ноября.

В октябре у сборной России могут быть два поединка. Вероятными соперниками называются национальные команды Малайзии и Туркмении.

Напомним, что в первой половине текущего месяца Россия проведет два гостевых матча. Команде Карпина будут противостоять сборные Вьетнама и Таиланда. Встречи пройдут в Ханое.