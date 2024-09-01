Сперцян назвал игрока «Краснодара», который заслужил вызов в сборную России

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос, почему из команды в сборную России вызвали только Никиту Кривцова.

«Это не наше решение, а решение тренерского штаба сборной России. Достоит ли Черников, чтобы играть за сборную? Да, другие ребята тоже», — заявил Сперцян «РБ Спорту».

1 сентября стартовал сентябрьский сбор национальной команды. В ходе учебно-тренировочных занятий подопечные Валерия Карпина проведут два контрольных поединка — против Вьетнама и Таиланда. Игры пройдут 5 и 7 сентября соответственно.

Напомним, ранее Сперцян отказался выступать за сборную России и получил гражданство Армении.