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Сперцян назвал игрока «Краснодара», который заслужил вызов в сборную России

01 Сентября 2024 • 23:40 Комментировать

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос, почему из команды в сборную России вызвали только Никиту Кривцова.

«Это не наше решение, а решение тренерского штаба сборной России. Достоит ли Черников, чтобы играть за сборную?  Да, другие ребята тоже», — заявил Сперцян «РБ Спорту».

1 сентября стартовал сентябрьский сбор национальной команды. В ходе учебно-тренировочных занятий подопечные Валерия Карпина проведут два контрольных поединка — против Вьетнама и Таиланда. Игры пройдут 5 и 7 сентября соответственно.

Напомним, ранее Сперцян отказался выступать за сборную России и получил гражданство Армении.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сборная России Никита Кривцов Эдуард Сперцян Александр Черников ещё теги
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