Сборная России провела первую тренировку на сборе

Сборная России начала работать на сборе, в рамках которого команда Валерия Карпина проведёт товарищеские матчи против Вьетнама и Таиланда. В первый день сентября российская национальная сборная провела первую тренировку, о чём сообщает пресс-служба команды.

«Потренировались? Значит, сборы начались», - говорится в сообщении.

Стоит сказать, что из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России уже полтора года может проводить только товарищеские матчи. Против Вьетнама команда Валерия Карпина сыграет 5 сентября, а против Таиланда – 7 сентября. Следить за матчами в Ханое можно будет на портале LiveResult.