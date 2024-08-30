Ларке: «Зидан никогда не возглавит сборную Франции»

Экс-игрок «ПСЖ» Жан-Мишель Ларке не верит в то, что бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан возглавит сборную Франции.
«Готов поставить на то, что Зидан никогда не возглавит сборную Франции. Это мое мнение. Я считаю, что он не заинтересован в этой работе. Еще я не уверен, что Зинедин будет работать лучше Дидье Дешама. Последние 12 лет «трёхцветные» выступают на высочайшем уровне», - передает слова Ларке RMC Sport.
Напомним, что Дешам занимает пост главного тренера национальной команды с 2012 года. На чемпионате Европы – 2024 сборная Франции дошла до полуфинала, где проиграла Испании со счетом 1:2.
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