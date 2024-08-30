Ларке: «Зидан никогда не возглавит сборную Франции»

«Готов поставить на то, что Зидан никогда не возглавит сборную Франции. Это мое мнение. Я считаю, что он не заинтересован в этой работе. Еще я не уверен, что Зинедин будет работать лучше Дидье Дешама. Последние 12 лет «трёхцветные» выступают на высочайшем уровне», - передает слова Ларке RMC Sport.