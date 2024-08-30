Месси сыграет на чемпионате мира в 2026 году, считает Макаллистер

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Макаллистер высказался о том, сыграет ли Лионель Месси на чемпионате мира – 2026.

«Если вы спросите моё мнение, то думаю, что да. Я думаю, Месси будет там. Слушая его интервью и наблюдая за его тренировками, я не сомневаюсь, что он сможет легко сыграть на чемпионате мира. Но это будет его личное решение.

Скорее всего, Месси объявит решение ближе к турниру, когда будет понимать, как он себя чувствует. Надеюсь, он выступит там», - сказал Макаллистер ESPN.

Отметим, что в 2026 году чемпионат мира будут принимать сразу три страны – США, Канада и Мексика.