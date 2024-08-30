Радимов объяснил вызов Сафонова в сборную России

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался об итоговом составе сборной России на сентябрьские товарищеские поединки против команд Вьетнама и Таиланда.

«В окончательный список вошли все, кто заслужил. Сафонов сидит в запасе «ПСЖ», вызов в сборную - поддержка, чтобы «ПСЖ» тоже имел в виду, что он востребован», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в летнее трансферное окно Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ». Сумма сделки составила 20 миллионов евро.

Сборная России сыграет против Вьетнама 5 сентября, а поединок с Таиландом состоится 7 сентября.