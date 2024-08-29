Кафанов высказался о вратарях сборной

Помощник наставника сборной России, отвечающий за работу со стражами ворот, Виталий Кафанов высказался о трёх голкиперах, которые сыграют на следующем сборе национальной дружины. Тренерский штаб выбрал для матчей Евгения Латышонка из петербургского «Зенита», Андрея Лунёва из московского «Динамо», а также Матвея Сафонова из «ПСЖ».

«В итоговый состав было решено включить трёх вратарей. Планируется, что один матч проведёт Матвей Сафонов, по одному тайму сыграют Андрей Лунёв и Евгений Латышонок. Лунёв проводит первую тренировку в общей группе после повреждения. Евгений Латышонок блестяще проводит начало сезона», - приводит слова Кафанова пресс-служба сборной России.

Заметим, что на грядущем сборе футболисты сыграют два контрольных поединка - с командами Вьетнама (5 сентября) и Таиланда (7 сентября). Российская национальная дружина временно не имеет права участвовать во всех международных соревнованиях, проводимых под эгидой ФИФА и УЕФА.

Предыдущую игру сборная России провела с командой Беларуси, разгромив соперника со счётом 4:0.