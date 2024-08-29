Наставник сборной России рассказал из-за чего Онугха не сыграет за сборную

Футболист датского клуба «Вайле» Герман Онугха всё-таки не попал в окончательную заявку сборной.

Фанаты российского футбола точно могут помнить такого форварда, как Герман Онугха. Он успел поиграть за «Краснодар», «Тамбов», «Крылья Советов» и «Рубин». Сейчас он выступает в датской Суперлиге за клуб «Вайле». В прошлом сезоне Герман стал лучшим бомбардиром турнира. К вызову этого игрока было приковано немалое внимание, но за сборную он в итоге не сыграет. Валерий Карпин назвал причину, почему нападающий не прилетит в Россию.

«На позицию форварда у нас сильная конкуренция. Нет гарантии, что смогли бы найти игровое время для него. Ему предстояло совершить несколько перелетов только для того, чтобы потренироваться и познакомиться, сочли нецелесообразным», - цитирует Валерия Карпина официальный сайт РФС.

Ранее мы сообщали о том, кто вошел в окончательную заявку сборной России.