Кузяев и Сафонов присоединятся к сборной России только в Ханое

5 и 7 сентября сборную России ожидают два товарищеских матча. Сначала команда Валерия Карпина сыграет против сборной Вьетнама, а после – против сборной Таиланда.

Главный тренер российской команды Валерий Карпин рассказал, что два легионера сборной из французской Лиги 1 присоединятся к команде только в Ханое, где и пройдут оба спарринга.

«Матвей Сафонов и Далер Кузяев присоединятся к команде сразу в Ханое. Их не будет на тренировке в Москве, но это позволит им избежать двух ночей подряд в самолёте», - приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

Напомним, что ранее стала известна заявка российской сборной на грядущие матчи. В неё вошли 27 игроков, три из них – голкиперы.