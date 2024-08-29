Карпин: «В матчах с Вьетнамом и Таиландом используем разные составы»

Рулевой сборной России Валерий Карпин высказался о составах, которые он задействует в сентябрьских матчах против команд Вьетнама и Таиланда.

«Предстоит сыграть два матча через день, используем разные составы. Вызваны 24 полевых игрока. Поскольку впереди еще целый тур чемпионата, могут быть изменения, связанные с травмами кого-то из игроков», - делится Карпин для официального портала РФС.

Напомним, что игра против вьетнамской сборной пройдёт 5 сентября. Со сборной Таиланда россияне сыграют 7 сентября.

Ранее сборная России огласила окончательный состав на грядущие товарищеские игры, в него попали 27 футболистов.