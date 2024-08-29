Тренерский штаб сборной России опубликовал окончательную заявку на сентябрьские товарищеские матчи команды. Их, напомним, россияне проведут против команд Вьетнама и Таиланда.

Вратари: Сафонов («ПСЖ»), Лунёв («Динамо», Москва), Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург);

Защитники: Караваев («Зенит»), Осипенко («Ростов»), Дивеев, Круговой (оба – ЦСКА, Москва), Морозов, Сильянов (оба – «Локомотив», Москва), Литвинов, Хлусевич (оба – «Спартак», Москва), Солдатенков («Крылья Советов»);

Полузащитники: Глебов («Ростов»), Карпукас, Баринов, Батраков, Самошников, Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Кузяев («Гавр»), Пруцев («Спартак», Москва), Кривцов («Краснодар»), Обляков (ЦСКА, Москва), Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург), Садулаев («Ахмат»);

Нападающие: Тюкавин («Динамо», Москва), Воробьев («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва).

Напомним, игра против команды Вьетнама состоится 5 сентября, а игра против сборной Таиланда – 7 сентября. Обе игры пройдут в Ханое, столице Вьетнама.