Кафанов подтвердил, что Сафонов сыграет в товарищеских матчах за сборную России

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов высказался о возможном участии голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в сентябрьских товарищеских матчах.

Специалист отметил, что он общался с Сафоновым, заявив, что вратарь сообщил ему, что хочет приехать в расположение национальной команды.

«Решили, что для вратаря будет лучше, если он прибудет в национальную команду. Он будет на обеих играх, обязательно сыграет», — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

Напомним, что 5 сентября подопечные Валерия Карпина на выезде сыграют против сборной Вьетнама, а через два дня, 7 августа, их ожидает матч против сборной Таиланда.