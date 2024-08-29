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Кафанов подтвердил, что Сафонов сыграет в товарищеских матчах за сборную России

29 Августа 2024 • 14:13 Комментировать

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов высказался о возможном участии голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в сентябрьских товарищеских матчах.

Специалист отметил, что он общался с Сафоновым, заявив, что вратарь сообщил ему, что хочет приехать в расположение национальной команды.

«Решили, что для вратаря будет лучше, если он прибудет в национальную команду. Он будет на обеих играх, обязательно сыграет», — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

Напомним, что 5 сентября подопечные Валерия Карпина на выезде сыграют против сборной Вьетнама, а через два дня, 7 августа, их ожидает матч против сборной Таиланда. 

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