Стало известно, какой канал покажет матчи сборной России в сентябре

В следующем месяце сборная России проведёт два товарищеских матча. Команда Валерия Карпина сыграет против Вьетнама (5 сентября) и Таиланда (7 сентября).

Сентябрьские матчи национальной команды России можно будет посмотреть в эфире «Матч ТВ». Телеканал объявил об этом официально.

Стоит сказать, что товарищеские игры против Вьетнама и Таиланда сборная России проведёт в Ханое. Подробные текстовые трансляции матчей пройдут на портале LiveResult.

Напомним, что в условиях санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России уже два с половиной года может проводить только товарищеские матчи.