Слуцкий ответил, должна ли жить сборная России

Рулевой китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий в разговоре с журналистами поделился мнением о сборной России.
«Сборная должна жить в каком-либо виде. Все равно, что с аппаратом ИВЛ жить с шансом на выздоровление - или умереть. Если это единственная возможность для существования, то лучше, чтобы она была», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что сборная России отстранена от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА. В сентябре подопечные Валерия Карпина проведут товарищеские матчи с Таиландом и Вьетнамом.
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