Слуцкий ответил, должна ли жить сборная России

«Сборная должна жить в каком-либо виде. Все равно, что с аппаратом ИВЛ жить с шансом на выздоровление - или умереть. Если это единственная возможность для существования, то лучше, чтобы она была», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».