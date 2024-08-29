Слуцкий: «С Таиландом вряд ли у России будет лёгкий матч»

«Видел сборную Таиланда - они в одной отборочной группе с Китаем. Вряд ли это будет легкий матч для России. Не говорю, что она проиграет, но легкой прогулки не получится. Наверное, с Вьетнамом будет полегче», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».