Слуцкий: «С Таиландом вряд ли у России будет лёгкий матч»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий, ныне занимающий пост наставника китайского «Шанхай Шэньхуа», поделился мыслями о предстоящих товарищеских играх сборной России.
«Видел сборную Таиланда - они в одной отборочной группе с Китаем. Вряд ли это будет легкий матч для России. Не говорю, что она проиграет, но легкой прогулки не получится. Наверное, с Вьетнамом будет полегче», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что первый товарищеский матч сборная России проведет против Вьетнама 5 сентября. Поединок между россиянами и командой Таиланда запланирован на 7 сентября.
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