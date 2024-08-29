Слуцкий высказался о ближайших матчах сборной России

«Сегодня задача РФС - играть. И мы делаем это с теми, с кем договоримся. Если договорились с Вьетнамом и Таиландом, это точно будет лучше, чем условные Куба или Туркменистан», - передает слова российского специалиста «Спорт-Экспресс».