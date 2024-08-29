Слуцкий высказался о ближайших матчах сборной России

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий поделился мнением о предстоящих товарищеских встречах национальной сборной России в сентябре. Команде будут противостоять Таиланд и Вьетнам.
«Сегодня задача РФС - играть. И мы делаем это с теми, с кем договоримся. Если договорились с Вьетнамом и Таиландом, это точно будет лучше, чем условные Куба или Туркменистан», - передает слова российского специалиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что 5 сентября сборная России проведет товарищескую встречу против команды Вьетнама. 7 сентября подопечные Валерия Карпина померяются силами с Таиландом.
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