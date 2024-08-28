Глебов оценил уровень соперников сборной России

Защитник и капитан «Ростова» Данил Глебов высказался о ближайших соперниках сборной России на сентябрьских сборах.

Игрок отметил, что с этим ничего нельзя поделать, так как других вариантов нет.

«Если РФС решил провести игры, значит, так и должно быть. Мне будет неправильно это комментировать», - приводит слова Глебова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная России временно отстранена от участия в международных соревнованиях.

5 сентября подопечные Валерия Карпина на выезде сыграют против сборной Вьетнама, а через два дня, 7 сентября, их ожидает гостевой матч против сборной Таиланда.

