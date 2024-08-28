Павлюченко предложил выдать оружие игрокам сборной России

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко высказался о предстоящих матчах сборной России. Павлюченко в шутку предложил выдать игрокам национальной команды оружие, когда они окажутся во Вьетнаме.

«Главное, выдать оружие футболистам, когда они во Вьетнам полетят (смеётся). По мне, главное, чтобы сборная играла, существовала. И неважно, какие соперники. Страна будет смотреть игры сборной! Уверен, что многие полетят и на саму игру», - цитирует Павлюченко «Спорт-Экспресс».

В сентябре сборная России проведёт товарищеские матчи против Вьетнама и Таиланда. Игры пройдут 5 и 7 сентября соответственно.

Как известно, российская национальная команда из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА уже два с половиной года может проводить только товарищеские матчи.