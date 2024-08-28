Защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался о попадании в расширенный список сборной России на сентябрьские сборы.

Игрок отметил, что испытывает отличные чувства, ведь для него является честью защищать цвета российской сборной, поэтому сильно хочется съездить на товарищеские матчи, чтобы показать себя.

«Для меня сборная — защищать честь. Зачем туда ехать? Сейчас делают все, что могут, поэтому очень хорошо, что есть товарищеские матчи, где можно сыграть. Рано или поздно все это закончится», - приводит слова Кругового Sport24.

Напомним, что сборная России 5 и 7 сентября на выезде сыграет против сборных Вьетнама и Таиланда.