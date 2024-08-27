Писарев рассказал, когда сообщат окончательный состав сборной России

Тренер сборной России Николай Писарев рассказал, когда будет объявлен финальный состав команды на предстоящие контрольные матчи в сентябре.

«Последние медицинские консультации наш тренерский штаб ведёт, за сегодня должны быстро понять, кто в строю. Скорее всего, завтра узнаете окончательный список. Думаю, Латышонок будет в нём», - высказался специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что в начале сентября сборная России поведет два гостевых спарринга. Сначала подопечные Валерия Карпина встретятся с Вьетнамом, а затем померяются силами с Таиландом.