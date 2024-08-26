Гутцайт возглавил пресс-службу сборной России

Известный футбольный комментатор Роман Гутцайт получил новую должность. Теперь он занимает пост руководителя пресс-службы сборной России.

Ранее ответственным за развитие медийного направления в российской сборной был Самвел Авакян. В РФС поблагодарили его за период работы. В национальной команде Самвел работал с 2021 года.

Напомним, что в грядущем сентябре сборную России ожидают два выездных товарищеских матча. Оба они пройдут во вьетнамской столице, городе Ханой. В первом поединке 5 сентября россияне встретятся со сборной Вьетнама, а через два дня 7 сентября – со сборной Таиланда.