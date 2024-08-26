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Ушёл из жизни бывший тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон

26 Августа 2024 • 14:38 Комментировать (3)

Сегодня, 26 августа, на 77-м году жизни умер бывший главный тренер сборной Англии по футболу Свен-Йоран Эрикссон.

Напомним, что в последние годы он боролся с онкологией. У него был 
неоперабельный рак поджелудочной железы.

Эрикссон начал свою тренерскую карьеру в далёком 1977 году, став наставником шведской команды «Дегерфорс». За свою карьеру он возглавлял «Бенфику», «Рому», «Манчестер Сити», а также сборные Англии, Мексики и Филиппин.

Последним его местом работы был клуб из Третьей лиги Швеции «Карлстад Фотболл». Сначала он был его советником, а потом стал спортивным директором и занимал этот пост до февраля 2023 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Свен-Йоран Эрикссон
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Комментарии (3) Все комментарии
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Alex1972
26 Августа 2024 в 14:51
Жаль.. 😔
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Ceroki
26 Августа 2024 в 14:47
О...а хороший был тренер , я даже подзабыл о нем , мне нравилась его Лацио они с ним тогда стали чемпионами , и сборная англиков была очень симпатичная. Земля пухом .
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Sparrow88
26 Августа 2024 в 14:44
Очень жаль! Лацио под его руководством была шикарной командой! И Англия тоже здорово смотрелась!
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