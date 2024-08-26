Ушёл из жизни бывший тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон

Сегодня, 26 августа, на 77-м году жизни умер бывший главный тренер сборной Англии по футболу Свен-Йоран Эрикссон.

Напомним, что в последние годы он боролся с онкологией. У него был

неоперабельный рак поджелудочной железы.

Эрикссон начал свою тренерскую карьеру в далёком 1977 году, став наставником шведской команды «Дегерфорс». За свою карьеру он возглавлял «Бенфику», «Рому», «Манчестер Сити», а также сборные Англии, Мексики и Филиппин.

Последним его местом работы был клуб из Третьей лиги Швеции «Карлстад Фотболл». Сначала он был его советником, а потом стал спортивным директором и занимал этот пост до февраля 2023 года.