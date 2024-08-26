Нападающий «Аль-Насра» из Саудовской Аравии Криштиану Роналду рассказал, как планирует завершить карьеру в сборной Португалии.

39-летний форвард отметил, что безмерно гордится тем, что представляет цвета своей национальной сборной, поэтому, когда он решит покинуть её, он никому не скажет об этом заранее.

«Это будет очень спонтанное решение с моей стороны, но и очень продуманное», — сказал Роналду в интервью телеканалу Now.

Напомним, что Роналду принял участие в 212 играх за сборную Португалии во всех турнирах, а также товарищеских матчах, и смог отметиться 150 забитыми мячами.